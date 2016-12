Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Bayerische Komponisten Merken <bk>Ferit Tüzün: "Esintiler" (SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern, Leitung: Emmerich Smola)<ek><bk>Konstantia Gourzi: "Hommage an Mozart" op. 56 (Nils Mönkemeyer, Viola; William Youn, Klavier)<ek><bk>Josef Anton Riedl: "Für Claves" (Ensemble für percussive Kunst, Leitung: Peter Sadlo)<ek><bk>Ruth Zechlin: "Musik zu Bach" (Orchester der Komischen Oper Berlin, Leitung: Rolf Reuter)<ek><bk>Gloria Coates: "Tones in Overtones" (Hae-Kyung Lee, Klavier)<ek><bk>Hans Stadlmair: Capriccio (Andrea Griminelli, Flöte; Münchener Kammerorchester, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Max Reger: Kleine Violinsonate A-Dur op. 103b Nr. 2 (Antonio Spiller, Violine; Silvia Natiello-Spiller, Klavier)<ek>. In Google-Kalender eintragen