Sonstiges Eins zu Eins. Der Talk Eine Stunde, zwei Menschen Sie ist in Indien geboren worden, in Deutschland aufgewachsen und lebt in London: Die deutsche Kulturhistorikerin Andrea Wulf hat sich als erfolgreiche Sachbuch-Autorin einen Namen gemacht - zunächst vor allem im englischsprachigen Raum. Jetzt hat sie zum Humboldt-Jahr auch bei uns eine etwas andere Biografie über den großen Entdecker verfasst: "Alexander von Humboldt und die Entdeckung der Natur". Geschichte erlebbar machen Eine junge, alleinerziehende Studentin aus Hamburg möchte ihr Englisch verbessern - und geht dafür ein Jahr nach London. So beginnt die Geschichte der Hamburger Historikerin Andrea Wulf. Heute, 15 Jahre später, spricht sie so gut Englisch, dass sie in England und den USA zur gefeierten Bestseller-Autorin geworden ist - lange bevor man sie in Deutschland überhaupt kannte und sie auch bei uns auf die Spiegel-Bestsellerliste kam. Mit Büchern wie "The Brother Gardeners" oder "Founding Gardeners" schenkt sie ihren englischen und US-amerikanischen Lesern einen sehr eigenen Zugang zur Geschichte - über den Blickwinkel der Gärten, die in früheren Jahrhunderten auch ein Spiegel für politische Verhältnisse waren. Dabei ist es Wulff wichtig, Geschichte erlebbar zu machen und verbringt dafür auch Monate akribischer Recherche in Bibliotheken. Mittlerweile verbringt Andrea Wulf einige Monate im Jahr auf Lesereisen in den USA. In London wurde sie kürzlich mit dem "Royal Society Science Book Prize' geehrt - dem renommiertesten Sachbuchpreis. In München erhielt sie ganz aktuell den Bayerischen Buchpreis 2016. Auf Humboldts Spuren durch Südamerika In "Eins zu Eins. Der Talk" spricht Andrea Wulff mit Moderator Achim Bogdahn über ihre besondere Art, Geschichte zu beschreiben, wie sie auf Humboldts Spuren durch Südamerika gereist ist, warum sie Farben und Gerüche so liebt - und was sie vom Brexit hält. Moderation: Achim Bogdahn Gäste: Gäste: Andrea Wulf (Historikerin)