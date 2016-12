Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Mit offenem Visier. Fehlerkultur in den USA / Wie funktioniert der Emissionshandel? Von CO²-Zertifikaten, Handelsperioden und Klimaschutzzielen / Wem nützt der Emissionshandel? / Nah dran: Ein Jahr Afrika - Mit der ganzen Familie ins Abenteuer (1) / Glück on the Road - Mit fünf Kindern im LKW durch Afrika (2) / Zurück - und jetzt? (3) / "Man wird ja wohl noch..." - Die Puls Lesereihe 2017 / Notizbuch Service: Wer haftet, wenn der Adventskranz brennt? / Wochenserie "Durch den Advent mit Familie Engelhard". Weihnachten interkulturell Merken "Größenwahnsinnig, mutig, leichtsinnig" - das sind die Reaktionen zur Idee einer siebenköpfigen Familie, ein Jahr aus dem Alltagsleben auszusteigen und durch das südliche Afrika zu reisen. In einem zum Wohnmobil umgebauten alten Feuerwehrlaster soll die Route durch Südafrika, Namibia und Botswana führen. Mittendrin ist ein Aufenthalt mit Schulbesuch in Namibias Hauptstadt Windhoek geplant. Die fünf Kinder (15,14, 12,10 und 4) schwanken zwischen gespannter Vorfreude und vehementer Ablehnung. Von Anfang an zeichnet sich ab, dass dieses Unternehmen "Familien-Sabbatjahr" viel mehr als ein langer Urlaub wird: abenteuerlicher, aufregender, anstrengender. Klar ist auch: Die Verwirklichung dieses Traums kann die Familie entweder zusammenschweißen oder aber im Albtraum enden. Für das Notizbuch-Nah dran "Ein Jahr Afrika - mit der ganzen Familie ins Abenteuer" am 07. Dezember auf Bayern 2 hat Reporterin Katrin Waldenburg außer ihrem Mann und den fünf Kindern auch ihr Aufnahmegerät mit auf Reisen genommen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Oldag Caspar (Germanwatch), Christine Auerbach (Puls)