Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Janina-Prozess beginnt in Unterschleich / Sichtbar im Straßenverkehr - in der dunklen Jahreszeit / Wie trägt die bayerische Landwirtschaft zur Erhaltung der Biodiversität bei? / Kommentar von Achim Wendler, ARD-Hauptstadtstudio: Merkel nach ihrer Rede bei CDU-Parteitag / "Flüchtlingsverwaltung international und digital" - Probleme und internationale IT-Lösungsansätze / Spione von Pearl Harbour lebten und starben in Tirschenreuth / "Der Tag der Schande". Angriff auf Pearl Harbor / Die Presse mit Florian Meyer-Hawranek / Gedanken zur Adventszeit von Werner Küstenmacher / Ende der Welt von Johannes Marchl Merken Janina-Prozess beginnt in Unterschleich / Sichtbar im Straßenverkehr - in der dunklen Jahreszeit / Wie trägt die bayerische Landwirtschaft zur Erhaltung der Biodiversität bei? / Kommentar von Achim Wendler, ARD-Hauptstadtstudio: Merkel nach ihrer Rede bei CDU-Parteitag / "Flüchtlingsverwaltung international und digital" - Probleme und internationale IT-Lösungsansätze / Spione von Pearl Harbour lebten und starben in Tirschenreuth / "Der Tag der Schande". Angriff auf Pearl Harbor / Die Presse mit Florian Meyer-Hawranek / Gedanken zur Adventszeit von Werner Küstenmacher / Ende der Welt von Johannes Marchl In Google-Kalender eintragen Moderation: Uwe Pagels Gäste: Gäste: Christian Schneider (Geschäftsführer UNICEF Deutschland, zur Situation der Kinder in Syrien), Welf Stankowitz (Experte für Fahrzeugtechnik beim deutschen Verkehrssicherheitsrat, zu automatisiertem Fahren)

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 351 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 111 Min.