ATV 16:00 bis 16:30 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Midlife-Crisis USA 1997 2016-12-09 12:40 Stereo Als die Taylors in die Ferien aufbrechen, sind Jill und die Kinder gespannt, mit welchem Urlaubsziel Tim sie überraschen wird. Aber sie sind entsetzt, als er sie zu einer baufälligen Hütte im Wald führt. Hier verkündet Tim seiner Familie, dass er mit ihnen hierher ziehen will, um zum "einfachen Leben" zurückzukehren. Glücklicherweise ist auch Wilson vor Ort und erklärt Jill den wahren Grund für die Umzugspläne ihres Gatten... Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Debbe Dunning (Heidi Keppert) Originaltitel: Home Improvement Regie: Geoffrey Nelson Drehbuch: Bruce Ferber, Lloyd Garver Kamera: Donald A. Morgan Musik: Dan Foliart