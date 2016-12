ATV 2 19:20 bis 20:15 Serien Las Vegas Traumatisiert USA 2004 2016-12-09 14:05 Stereo Merken Nach seiner kurzfristigen Einberufung taucht Danny ebenso überraschend wieder in Las Vegas auf. Die Freude unter seinen Kollegen im Montecito ist groß, vor allem Mary ist überglücklich. Als Danny ihr jedoch überstürzt einen Heiratsantrag macht, wird immer deutlicher, dass etwas mit ihm nicht in Ordnung ist. Auch Ed ist in Sorge um seinen Schützling, da er aus eigener Erfahrung weiß, welche Spuren der Krieg hinterlassen kann. Unterdessen hat der neue Mitarbeiter Leo ein Auge auf Delinda geworfen. Die gerät ihrerseits mit Sam aneinander, als diese im Mystique eine Party für wohlhabende Leichenbestatter ausrichten will?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Nikki Cox (Mary Connell) James Lesure (Mike Cannon) Vanessa Marcil (Sam Marquez) Molly Sims (Delinda Deline) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Craig Zisk Drehbuch: Gary Scott Thompson Kamera: John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12