ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Rettungsboot USA 2003 2016-12-08 12:00 Stereo Merken SG-1 entdeckt ein abydonisches Raumschiff, dessen Crew sich im Kälteschlaf befindet. Kurz darauf wird das SG-Team attackiert und betäubt. Als alle wieder zu sich kommen, wirkt Daniel völlig verstört. Es zeigt sich, dass die Aliens, deren Körper den Absturz nicht überlebt haben, noch als Bewusstsein existieren. Auf der Suche nach einem neuen Körper haben einige von ihnen Daniel in Besitz genommen. Dr. Fraiser versucht die Seelen zu zwingen, Daniel wieder freizugeben. Unterstützt wird sie von Pharrin, der den Absturz überlebt hat. Er hilft ihr, weil unter den Seelen, die sich in Daniel eingenistet haben, auch die seines Sohnes ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain / Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Michael Shanks (Daniel Jackson) James Parks (Pharrin) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Jonathan Glassner, Brad Wright Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16