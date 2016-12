SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges Feature Die Psycho-Schubser. Nudging in Werbung und Politik Merken Die Wirtschaft weiß seit langem, dass mit Methoden der Werbung Kunden zum Kaufen angeregt werden können. Jetzt erobert "Nudging" als neue Technik der Beeinflussung immer mehr Lebensbereiche. Die Menschen "anzuschubsen", um ihr Verhalten in eine erwünschte Richtung zu lenken interessierte rasch auch Regierungen: Sie versuchen damit, z. B. den Tabakkonsum zu steuern, die Wahlbeteiligung zu erhöhen oder die Steuermoral zu heben. Seit 2015 verfügt auch Angela Merkel über ein eigenes Nudge-Team, die Arbeitsgruppe "Wirksames Regieren". Nudging beeinflusst die Menschen, ohne Verbote und Gebote zu formulieren, und ohne dass sie sich dessen gewahr werden. Weil bislang vor allem so positive Ziele formuliert werden wie gesundes Leben und gegenseitige Rücksichtnahme, hat es bislang wenig Kritik an dieser Art der Manipulation gegeben, die mit dem Ideal von Aufklärung und Demokratie nur wenig gemein hat. In Google-Kalender eintragen