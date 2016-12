SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Die Frau und der Berg. Eine deutsche Hüttenwartin in der Schweiz Merken Claudia Drilling hat sich die höchstgelegene Hütte Graubündens ausgesucht. Auf 2652 Metern über dem Meeresspiegel bewirtschaftet die Architektin aus Deutschland seit vier Jahren die Jenatschhütte in der Schweiz. Mit ihrem Mann verbringt Claudia Drilling die meiste Zeit des Jahres dort. Bei gutem Wetter kommen die Nahrungsmittel und alles andere mit dem Helikopter hoch. Aber oft genug muss auch ein Rucksack geschleppt werden. Es ist ein beschwerliches, kräftezehrendes aber auch erfüllendes Leben. Eins, das Demut vor den Naturgewalten lehrt. In Google-Kalender eintragen