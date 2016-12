KI.KA 13:20 bis 13:40 Trickserie 4 ½ Freunde Folge: 3 Katzensuche im Internet E, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Katzensuche im Internet: Im Rahmen eines Schulwettbewerbs entwerfen die Freunde allen voran Steffi - eine Internet Website, auf der Aufträge für das Detektivbüro online erteilt werden können. Sofort geht der erste Auftrag ein sie sollen eine verschwundene Katze suchen. Während sich die Jungs auf die Suche machen, kauft Steffi von Santi, dem Computerexperten aus der Schule, einen sehr preiswerten Computer. Sie freut sich, doch Kalle hat einen Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir