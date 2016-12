hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges ARD Radio Tatort "Im Jahr des Affen" Merken Im Wald bei Clausthal-Zellerfeld kommt ein chinesischer Student bei einem Fahrradunfall ums Leben. Da nahe der Unglücksstelle die Überreste eines feinen Drahtseiles gefunden wurden, vermutet die örtliche Polizei, dass jemand aus dem Wanderverein den verhassten Mountainbikern einen Denkzettel verpassen wollte. Bettina Breuer wittert einen größeren Zusammenhang. Denn der Vater des Toten, ein Milliardär, ist in eine Korruptionsaffäre in der kleinen Stadt im Harz verwickelt gewesen. Da die dortige Bergbau-Universität international berühmt ist und Jahr für Jahr hunderte von chinesischen Studenten anzieht, gehören chinesische Supermärkte, Restaurants und Wohnheime zum Stadtbild. Und chinesische Investoren buhlen um lukrative Baugrundstücke. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Martin Reinke (Jac Garthmann) Regie: Sven Stricker