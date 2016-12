ORF 2 01:05 bis 02:50 Drama Schmetterling und Taucherglocke F, USA 2007 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vierfach Oscar-nominierte, eindringliche Verfilmung der schicksalshaften Autobiografie von Jean-Dominque Bauby. In einer Tour de force hält Mathieu Almaric ('James Bond - Ein Quantum Trost') dabei fest an der poetischen Schönheit des Lebens. Golden Globe als bester fremdsprachiger Film und für Regisseur Julian Schnabel ('Before Night Falls')! Jean-Dominique Bauby, Chefredakteur der französischen 'Elle', erleidet mit 43 Jahren einen Schlaganfall. Als er nach wochenlangem Koma im Krankenhaus erwacht, ist er vom Kopf bis zu den Zehen gelähmt. Nur sein linkes Auge kann er bewegen. Mit Hilfe der Logopädin Henriette Durand lernt er durch systematisches Blinzeln des Augenlides zu kommunizieren. Bauby gewinnt somit die Möglichkeit, seine Memoiren zu diktieren. Mit dem Körper gefangen wie in einer Taucherglocke, ist er dabei in Gedanken frei wie ein Schmetterling. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Amalric (Jean-Dominique Bauby) Emmanuelle Seigner (Céline Desmoulins) Marie-Josée Croze (Henriette Durand) Anne Consigny (Claude) Patrick Chesnais (Dr. Lepage) Niels Arestrup (Roussin) Olatz López Garmendia (Marie Lopez) Originaltitel: Le scaphandre et le papillon Regie: Julian Schnabel Drehbuch: Ronald Harwood Kamera: Janusz Kaminski Musik: Paul Cantelon Altersempfehlung: ab 12