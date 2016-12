Bayern 4 17:55 bis 21:00 Oper Giacomo Puccini: "Madama Butterfly" Tragedia giapponese in zwei Akten. In italienischer Sprache Live Merken Es war einer der größten Opernskandale überhaupt, als die Uraufführung von Giacomo Puccinis "Madama Butterfly" am 17. Februar 1904 im Teatro alla Scala zu Mailand nach tumultösen Störungen in ein komplettes Fiasko mündete. Waren Gegner des Komponisten die Drahtzieher gewesen? Gründe für den Misserfolg sah Puccini im Werk selbst, arbeitete es um: für Brescia, London, Paris. Heute ist die "Tragedia giapponese" um den Harakiri einer Geisha in Nagasaki eine der meistgespielten Opern weltweit. Die traditionell mit dem Ambrosiustag (7. Dezember) verbundene Inaugurazione der Mailänder Scala präsentiert 2016 eine Neuproduktion der "Madama Butterfly" mit Musikdirektor Riccardo Chailly sowie der uruguayischen Sopranistin Maria José Siri in der Titelpartie. Regie führt der lettische Theatermacher Alvis Hermanis. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maria José Siri (Madama Butterfly), Bryan Hymel (B. F. Pinkerton), Annalisa Stroppa (Suzuki), Carlos Álvarez (Sharpless), Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, Riccardo Chailly (Leitung)