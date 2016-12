Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Antonio Rosetti: Sinfonie g-Moll (Pratum Integrum Orchestra, Leitung: Sergei Filchenko)<ek><bk>George Onslow: Sonate A-Dur op. 16 Nr. 3 (moderntimes - 1800)<ek><bk>Carl Maria von Weber: Concertino e-Moll op. 45 (Stefan Dohr, Horn; Münchner Rundfunkorchester, Leitung: Hansjörg Schellenberger)<ek><bk>Jean Sibelius: Zwei Humoresken op. 87 (Tapiola Sinfonietta, Violine und Leitung: Pekka Kuusisto)<ek><bk>Giuseppe Sarti: "Didone abbandonata", Io d'amore, oh Dio! Mi moro (Sandrine Piau, Sopran; Le Concert de la Loge, Ltg.: Julien Chauvin)<ek><bk>Giuseppe Verdi: Streichquartett e-Moll (Cherubini-Quartett)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Serenade d-Moll op. 44 (Tschechisches Nonett)<ek><bk>Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur (Alfred Brendel, Klavier; Wiener Philharmoniker, Leitung: Simon Rattle)<ek>. In Google-Kalender eintragen