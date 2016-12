Deutschlandfunk 10:10 bis 11:30 Sonstiges Länderzeit Immer mehr Internetangriffe und Erpressungsversuche. Der schwierige Kampf gegen Cyber-Kriminalität Merken Gerade erst haben viele Verbraucher direkt zu spüren bekommen, welchen Schaden Internetangriffe anrichten können: rund 900 000 Router der Telekom einfach abgestürzt, nachdem Angreifer von außen versucht hatten auf sie zuzugreifen. Ziel war es, die Router mit einem Schadprogramm zu infizieren und so in ein Bot Netz einzugliedern. Dieser Versuch schlug fehl, aber was geschieht da im Internet? Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte nach der Attacke schärfere Sicherheitsvorgaben an. Und er appellierte an alle: Dienstanbieter, Nutzer, Produzenten, mehr Verantwortung zu übernehmen, sich besser abzusichern. Doch wie gut können wir uns schützen? Schon lange ist das Problem bei Unternehmen bekannt: Spionage, Sabotage, Erpressungsversuche. Aus Sorge vor Imageschäden werden solche Cyberattacken allerdings nicht unbedingt publik gemacht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Petra Ensminger Gäste: Gäste: Felix Esser (stellvertretender Leiter der Abteilung Digitalisierung, Innovation und Gesundheitswirtschaft beim BDI), Alexander Hahn (Leiter des Kieler LKA-Dezernats "Cybercrime und digitale Spuren"), Erwin Huber (CSU-MdB, wirtschaftspolitischer Sprecher d