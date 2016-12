ORF 3 01:00 bis 01:30 Diskussion science.talk Energieforscher Michael Stadler A 2016 2016-12-07 03:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Umstellung auf eine klimaneutrale Gesellschaft ist eine der vordringlichsten Ziele und gleichzeitig größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen muss daher vorangetrieben werden. Wie man diese "smart" und möglichst effizient einsetzen kann, daran forscht der gebürtige Yspertaler Michael Stadler. Vor 10 Jahren startete der TU Absolvent in den USA beruflich durch, heute leitet er ein 50 köpfiges Forschungsteam am Lawrence Berkley National Labaratory in Kalifornien, das sich mit intelligenten Stromnetzen, sogenannten smartgrids, beschäftigt. Für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen wurde der Niederösterreicher heuer von Barack Obama mit der höchstmöglichen Auszeichnung geehrt, die die US-Regierung für junge Wissenschafter zu vergeben hat. Ein Science Talk mit Energieforscher Michael Stadler über die Energieversorgung der Zukunft und sein Forscherleben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Michael Stadler (Energieforscher) Originaltitel: science.talk