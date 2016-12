ORF 3 22:10 bis 22:55 Diskussion MERYNS sprechzimmer Psychosomatik - ist die Seele ein weites Land? Psychosomatik - ist die Seele ein weites Land? A 2016 2016-12-07 00:15 Stereo 16:9 Merken Ist Ihnen auch schon mal was an die Nieren gegangen? Oder war Ihnen schwer ums Herz und es hat Ihnen die Sprache verschlagen? Damit Ihnen diese Probleme weniger Kopfzerbrechen bereiten und Sie sie besser verstehen lernen, untersuchen wir das Zusammenspiel von Körper, Geist und Psyche in der neuen Ausgabe von Meryns sprechzimmer. Seelische Konflikte oder chronischer Stress sind nicht selten Ausgangspunkt körperlicher Beschwerden. Tatsache ist: Unser Denken und Fühlen hat auch Auswirkungen auf unsere körperliche Befindlichkeit, im Positiven wie im Negativen. Nicht umsonst stärkt Lachen unser Immunsystem. Umgekehrt ist negativer Stress - der tägliche Begleiter unserer Leistungsgesellschaft - oft Ursache für Bluthochdruck und in Folge Herz,-Kreislaufbeschwerden. Und neben Bewegungsarmut ist er auch verantwortlich für viele Rückenbeschwerden, die sich im Verlauf chronisch manifestieren können. Viele Patienten leiden jahrelang ohne konkrete Krankheitsdiagnose an diffusen Beschwerden wie beispielsweise dem Reizdarmsyndrom, bei dem sich oft keine medizinische Indikation findet, das ganzheitlich behandelt aber gemildert werden kann. Depressionen wiederum haben auch Einfluss auf unsere Atmung, sie wird flacher, weniger Sauerstoff gelangt in unseren Körper und lässt uns anfälliger werden für Infektionen. Die Liste ließe sich lange fortsetzen, sie reicht von Angststörungen über Essstörungen bis zum Einnässen bei Kindern. Wie also die Herkunft der Beschwerden erkennen? Wohin kann man sich wenden? Ist eine Veränderung des Lebensstils hilfreich? Helfen psychotherapeutische Methoden? Oder genügt vielleicht schon ein gutes Gespräch mit einem Arzt, der auch zuhört? Diese und andere Fragen diskutieren in MERYNS sprechzimmer Prof. Alexander Kiss/Internist /Institutsleiter Psychosomatik an der Uniklinik Basel, Prof. Rotraud Perner/Psychotherapeutin/Institut für Salutogenese und Dr. Edith Reiter-Fink/Pädiatrische Psychosomatik, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, AKH Wien In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Prof. Siegfried Meryn Gäste: Gäste: Prof. Alexander Kiss (Internist, Institutsleiter Psychosomatik an der Uniklinik Basel), Prof. Rotraud Perner (Psychotherapeutin, Institut für Salutogenese), Dr. Edith Reiter-Fink (Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde, AKH Wien) Originaltitel: Meryns Sprechzimmer