ORF 3 20:15 bis 21:20 Diskussion Runde der ChefredakteurInnen A 2016 Stereo 16:9 Merken Nach knapp einem Jahr Wahlkampf und drei Wahlgängen steht der neue Bundespräsident fest. Aber erst kurz vor Weihnachten kann Alexander Van der Bellen ganz sicher sein, dass er tatsächlich in die Hofburg einzieht. Denn auch das Ergebnis der Stichwahlwiederholung kann beim VfGH angefochten werden - und zwar eine Woche lang nach der Verlautbarung des amtlichen Wahlergebnisses durch die Bundeswahlbehörde am 15. Dezember. Die Angelobung findet dann erst im neuen Jahr am 26. Jänner statt. Polit-Experten sind sich einig, dass die dringendste Aufgabe des neuen Staatsoberhauptes sein wird, das Land wieder zu einen. Welche Folgen hat die Wahl für das Land? Kehrt jetzt Ruhe ein oder ist nach der Wahl schon wieder vor der Wahl? Welche Auswirkungen hat die Wahl auf die österreichische Innenpolitik? Und welche Schlüsse können aus dem Ergebnis für künftige Wahlen gezogen werden? Darüber diskutieren ORF III Chefredakteur Christoph Takacs und Journalist Peter Pelinka mit ChefredakteurInnen österreichischer Printmedien.Gäste sind: Martina Salomon (Stv. Chefredakteurin Kurier), Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Christian Nusser (Chefredakteur Heute), Reinhard Göweil (Chefredakteur Wiener Zeitung) und Georg Wailand (Stv. Chefredakteur Kronen Zeitung). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs, Peter Pelinka Gäste: Gäste: Martina Salomon (Stv. Chefredakteurin Kurier), Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin Der Standard), Christian Nusser (Chefredakteur Heute), Reinhard Göweil (Chefredakteur Wiener Zeitung), Georg Wailand (Stv. Chefredakteur Kronen Zeitung) Originaltitel: Runde der ChefredakteurInnen