ORF 1 04:05 bis 04:45 Krimiserie The Mentalist Veni, Vidi, Vici USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Jane und Lisbon suchen nach wie vor nach den verschwundenen Frauen. Sie machen eine grauenvolle Entdeckung: in einem aufgelassenen Krankenhaus werden ausgeweidete Frauenleichen gefunden. Außerdem wurden die Frauen auf dem Handrücken mit schwarzen Herzen markiert. Nachdem der ehemalige Chirurg Alexander Lark ausgepackt und zugegeben hat, die Frauen mit Propofol getötet und die geforderten Organe entnommen zu haben, wird er tot in der Zelle aufgefunden. Lisbon und Jane müssen sich beeilen, wenn sie die übrigen Mädchen aus den Klauen der Bande befreien wollen, bevor sie nach Übersee verschifft werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Emily Swallow (Kim Fischer) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Randall Zisk Drehbuch: Ken Woodruff, David Appelbaum Kamera: Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 446 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 241 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 176 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 41 Min.