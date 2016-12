ORF 1 00:40 bis 01:25 Krimiserie The Mentalist Es ist nie zu spät USA 2014 2016-12-07 04:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Als Teresa Patrick mitteilt, dass sie nach Washington gehen wird, nimmt Patrick die Nachricht recht gelassen auf. Doch dann taucht plötzlich ein Brief beim FBI auf, der einen alten Fall wieder aufrollt und eine neue Drohung enthält, dass weitere Morde passieren werden. Die Brisanz des Falles lässt Lisbons Versetzung zu diesem Zeitpunkt nicht zu. Sie muss bleiben und ermitteln. Im Zuge der Nachforschungen stellt Lisbon fest, dass der Brief ein Fake ist und Patrick ihn selbst geschrieben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoma (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Emily Swallow (Kim Fischer) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12