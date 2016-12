ORF 2 23:50 bis 01:05 Drama Where I Belong A, GB 2012 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Emigrantentocher Rosemarie lebt mit ihrem verbitterten Vater im England der späten 50er Jahre. Als sie eines Tages Anton - einen ebenfalls aus Österreich emigrierten Freund des Vaters - kennenlernt, verändert sich ihr Leben schlagartig und sie sieht sich vor eine Reihe von folgenschweren Entscheidungen gestellt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Press (Rosemarie) Johannes Krisch (Anton) Matthias Habich (Friedrich) Karl Fischer (Herr Gruber) Gerald Home (Mr. Pinfold) Christopher Whitlow (Jimmy) Charis-Elizabeth Deighton (Sales Assistant) Originaltitel: Where I Belong Regie: Fritz Urschitz Drehbuch: Fritz Urschitz Kamera: Georg Diemannsberger Musik: Claus Hundsbichler