Schweiz 2 23:15 bis 23:50 Magazin Tacho Das Automagazin Ändu baut einen Hyundai Tucson / Emo-Repo Junior Driving School / Hyundai Tucson vs. Nissan X-Trail CH 2015 2016-12-07 02:15 Stereo Hyundai Tucson vs. Nissan X-Trail: Korea gegen Japan. Hyundai gegen Nissan, die beiden SUVs im innerasiatischen Vergleich. Nina und Salar testen die beiden neuen Fahrzeuge in mehreren Challenges und haben sich dabei prominente und vor allem sportliche Hilfe geholt. Ändu baut einen Hyundai Tucson: Ändu darf sein eigenes Auto bauen: Im Hyundai-Werk im tschechischen Nosovice ist er von Anfang an beim Bau eines neuen Tucson dabei und zeigt hautnah wie ein modernes Fahrzeug in der heutigen Zeit entsteht. Emo-Repo Junior Driving School: In der Junior Driving School in Seelisberg UR können Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, mit Unterstützung des Instruktor Ruedi Schwarz, zum ersten Mal in einem Auto fahren. Sie erfahren am eigenen Leib, wie lange ein Bremsweg sein kann, wie schwierig ein Auto unter gewissen Umständen zu kontrollieren ist und wie wichtig es darum ist als Verkehrsteilnehmer - egal als Fussgänger oder Velofahrer - umsichtig zu sein, um Unfälle zu vermeiden. Moderation: Salar Patrick Bahrampoor Originaltitel: Tacho