Schweiz 1 04:10 bis 05:05 Magazin Club Digitalisierung: Raubt uns die Maschine die Arbeit? CH 2016 Stereo HDTV Merken Die Digitalisierung ist in vollem Gange und soll laut Experten in Zukunft jeden zweiten Job überflüssig machen. Die vierte industrielle Revolution pflügt gerade die Gesellschaft und Wirtschaft um und kreiert eine neue Arbeitsrealität. Technischer Fortschritt ging in der Vergangenheit stets mit neuem Wohlstand einher. Wie wird es dieses Mal sein? Lässt diese Revolution viele Verliererinnen und Verlierer zurück, die den Anforderungen der künftigen Arbeitswelt nicht mehr genügen? Oder sind einfach andere Qualtäten gefragt: solche, die Maschinen nur schwer übernehmen können, wie etwa Menschenkenntnis, Verhandlungsgeschick oder Überzeugungskraft? Trifft es die Kassiererin, die durch den Roboter ersetzt wird? Oder werden die Hierarchien flacher und machen den Chef nicht mehr nötig? Im "Club" bei Karin Frei diskutieren die Gäste darüber, wie gut die Schweiz für die digitale Zukunft gerüstet ist, welche Berufe dereinst die Jungen ausüben werden und ob es grundlegende Reformen braucht.: - Joël Luc Cachelin, Ökonom, Gründer Wissensfabrik - Lino Guzzella, Präsident ETH Zürich, Thermotroniker - Barbara Josef, Unternehmerin, begleitet Veränderungsprozesse in Firmen - Corrado Pardini, Gewerkschafter Unia (Leitung Sektor Industrie), Nationalrat SP/BE - Amanda Sauter, Grafikdesignerin und Jungunternehmerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Frei Originaltitel: Club

