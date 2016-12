Schweiz 1 20:55 bis 21:40 Sonstiges Classe Politique Die Sendung zur Session - live aus dem Medienzentrum in Bern Inländervorrang light oder medium? CH 2016 2016-12-07 01:40 Stereo Live HDTV Merken Müssen Arbeitgeber ihre offenen Stellen nur den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren melden, wie das der Nationalrat will? Oder kommt eine Verpflichtung, die vorgeschlagenen Personen zu einem Gespräch zu empfangen und Absagen zu begründen, wie es der Ständerat vorschlägt? Diese Fragen werden in der Wintersession in beiden Räten diskutiert und entschieden. Was meint Bundespräsident und Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann dazu? Und was kann man tun, damit mehr Frauen nach der Babypause wieder ins Berufsleben zurückkehren? Gast: Bundespräsident Johann Schneider-Ammann Gäste der Gesprächsrunde Umsetzung MEI: - Albert Rösti, Parteipräsident SVP - Petra Gössi, Parteipräsidentin FDP - Christian Levrat, Parteipräsident SP - Filippo Lombardi, Fraktionschef CVP. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Johann Schneider-Ammann (Bundespräsident), Albert Rösti (Parteipräsident SVP), Petra Gössi (Parteipräsidentin FDP), Christian Levrat (Parteipräsident SP), Filippo Lombardi (Fraktionschef CVP) Originaltitel: Classe Politique