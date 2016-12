Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Liebesfilm Rosamunde Pilcher - Zeit der Erkenntnis D 2000 Nach der Erzählung "Der Baum" Nach der Erzählung "Der Baum" Stereo 20 40 60 80 100 Merken Mit gemischten Gefühlen fahren die Geschwister Jenny (Katharina Abt), Simon (Pascal Breuer) und Patrick Mansley (Frank Stieren) nach langer Zeit auf das herrschaftliche Anwesen Queenswood ihres Vaters in Cornwall. Der Tierarzt ist gestorben, und Heather Paddington (Karin Anselm), seine Haushälterin und Mitarbeiterin in der Praxis, wird das Testament verlesen. Die erwachsenen Kinder hatten in den letzten Jahren kein gutes Verhältnis zum Vater. Besonders Jenny, die mit ihrem Mann James (Wolfram Teufel) und ihrem Sohn Phil in London lebt, macht ihren Vater und Heather verantwortlich für den Selbstmord der Mutter. Beide wurden damals bei einer heftigen Umarmung von ihr beobachtet. Seither glauben die Kinder, Heather hätte mit ihrem Vater ein Verhältnis gehabt. Jetzt, da der Vater tot ist, wollen sie das Anwesen schnell verkaufen und mit der Vergangenheit abschliessen. Aber das Schicksal macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Bei der Testamentseröffnung müssen sie erfahren, dass ihr Vater den Verkauf seines Besitzes geschickt zu verhindern wusste. Und als Simon, der Älteste, sich bei einem Spaziergang am Meer in die junge Kathlin Grey (Sophie Schütt) verliebt, muss er wenig später erfahren, dass sie bereits die Freundin seines Bruders ist. So werden die Brüder zu Rivalen, und auf dem verträumten Landsitz Queenswood stehen die Zeichen auf Sturm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Schütt (Kathlin Grey) Pascal Breuer (Simon Mansley) Karin Anselm (Heather Padington) Frank Stieren (Patrick Mansley) Katharina Abt (Jenny Kenton) Wolfram Teufel (James Kenton) Konstantin Königsbauer (Phil Kenton) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Zeit der Erkenntnis Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Marc Rosenberg, Jerzy May Kamera: Martin Stingl Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6