Mein Vater, der Diktator Idi Amins Sohn H 2015

1. Staffel, Folge 3: Jaffar Amin, der Sohn des berüchtigten ugandischen Herrschers Idi Amin, trifft nach vielen Jahren auf seinen Jugendfreund Godfrey Ofumbi, den Sohn von Oboth Ofumbi. Dieser wurde, wie viele andere, Opfer des grausamen Regimes Amins - und das, obwohl er eigentlich ein Freund der Familie und ein Teil der Regierung war. Jaffar und Godfrey reisen gemeinsam durch Uganda. Dabei schwelgen sie in Kindheitserinnerungen und reden offen über die Themen, die sie miteinander verbinden - Schuld, Freundschaft und Vergebung.

Originaltitel: Children of Dictators