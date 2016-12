Spiegel Geschichte 07:10 bis 07:55 Dokumentation Black Wings - Rassismus am Himmel USA 2011 Stereo 16:9 Merken Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts begeisterten sich viele Amerikaner für die neue Ära der Flugzeuge. Für junge Schwarze aber war eine Karriere als Pilot aufgrund des vorherrschenden Rassismus fast unmöglich. Die Dokumentation zeigt die Geschichte von Afroamerikanern auf dem Weg zur Pilotenlizenz bis hin zum ersten farbigen Astronauten; unterschiedliche Lebensläufe von Verkehrspiloten oder Kampffliegern, die eines gemeinsam hatten: Sie überwanden alle Hindernisse und Vorurteile, um ihren Traum vom Fliegen zu verwirklichen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black Wings - Rassismus am Himmel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 350 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 110 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 110 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 110 Min.