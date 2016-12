Servus TV 01:00 bis 02:35 Abenteuerfilm Zwei Brüder F, GB 2004 2016-12-08 14:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem fernen exotischen Land wachsen die beiden Tigerbabys Kumal und Sangha auf. Der Dschungel ist ihr Zuhause. Kumal ist mutig und wild, Sangha dagegen eher sanftmütig und verspielt. Eines Tages dringen Menschen in ihre Dschungel-Idylle ein, und die Brüder werden voneinander getrennt. Der Jäger McRory (Guy Pearce) kümmert sich zunächst um Kumal, doch der kleine Tiger wird später an einen Zirkus verkauft. Sangha hat zunächst mehr Glück und wächst bei dem kleinen Raoul (Freddie Highmore) im Haus des Gouverneurs auf. Aber auch er darf dort nicht lange bleiben. Jahre später treffen beide zufällig wieder aufeinander. In einer Arena sollen sie vor Publikum gegeneinander kämpfen. Doch die Brüder erkennen sich wieder. Wird ihnen die Flucht gelingen? "Zwei Brüder" ist ein außergewöhnlicher Abenteuerfilm mit spektakulären Tieraufnahmen. Regisseur Jean-Jacques Annaud ("Der Bär", "Sieben Jahre in Tibet") erzählt liebevoll eine Geschichte über die Freundschaft, das Band zwischen Brüdern und die Kraft, die uns alle verbindet. Ein unvergessliches Film-Erlebnis! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Aidan McRory) Jean-Claude Dreyfus (Administrator Eugene Normandin) Freddie Highmore (Raoul Normandin) Oanh Nguyen (His Excellency) Philippine Leroy-Beaulieu (Mrs. Normandin) Moussa Maaskri (Saladin) Vincent Scarito (Zerbino) Originaltitel: Deux frères Regie: Jean-Jacques Annaud Drehbuch: Alain Godard, Jean-Jacques Annaud Kamera: Jean-Marie Dreujou Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 6