Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa Die Ostfriesischen Inseln Die Ostfriesischen Inseln D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken An der niedersächsischen Küste liegen in der Nordsee die sieben Ostfriesischen Inseln. Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge liegen etwa fünf bis zehn Kilometer vor der deutschen Küste. Sie erstrecken sich über rund 90 Kilometer Länge von West nach Ost. Was die Inseln kennzeichnet, sind die unendliche Weite, die frische Brise und die herrlichen Strände. Auf den größtenteils autofreien Eilanden geht es gemächlich zu: zu Fuß, mit dem Fahrrad, der Kleinbahn oder mit dem Pferdewagen. Alle sieben Inseln gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Und doch sind die Inseln bewohnt. Die Dokumentation besucht die Einwohner der Ostfriesischen Insel: auf Juist die Müllabfuhr zu Pferde, den dienstältesten Gepäckträger Deutschlands, den mobilen Tierarzt von Norderney und die Strömungswissenschaftler der Uni Oldenburg im Wattenmeer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa