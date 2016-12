Servus TV 13:00 bis 13:55 Serien McLeod's Töchter In letzter Sekunde AUS 2002 2016-12-11 09:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Tess das Café zurück auf die Erfolgsspur bringt, droht auf Drovers Run alles zusammenzubrechen: Claire hat immer noch mit der Trennung von Peter zu kämpfen und ist drauf und dran, in eine handfeste Depression zu schlittern. Sie will Drovers Run sogar verkaufen. Harry zeigt zwar Interesse, doch eigentlich will er das Land nur vor anderen Käufern schützen. Insgeheim hofft er, dass Claire bald wieder zur Besinnung kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Ysabelle Dean, Posie Graeme-Evans, Caroline Stanton Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12