Classica 01:05 bis 02:40 Musik Mahler, Sinfonie Nr. 8 Es-Dur D 2011 Stereo 16:9 Merken Riccardo Chailly dirigiert. Das Gewandhausorchester ist eines der traditionsreichsten Orchester der Welt. Sein Name stammt vom Messehaus der Tuchwarenhändler (Gewandhaus), das 1781 zur Spielstätte wurde. Den Ruhm begründete Felix Mendelssohn als Gewandhauskapellmeister. Ihm folgten zahlreiche andere namhafte Dirigenten, darunter Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter und Herbert Blomstedt. Riccardo Chailly wurde 2005 Gewandhauskapellmeister. Diese Aufnahme entstand im Gewandhaus zu Leipzig. Die Achte Sinfonie von Gustav Mahler (1860-1911) zählt zu den größten Werken der Musikgeschichte. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Erika Sunnegårdh, Ricarda Merbeth, Christiane Oelze, Lioba Braun, Gerhild Romberger, Stephen Gould, Dietrich Henschel, Georg Zeppenfeld Originaltitel: Mahler, Symhony No. 8 In E Flat Major Musik: Gustav Mahler