Classica 20:15 bis 22:45 Oper Beethoven, Fidelio E 2007 Stereo 16:9 Merken Aus dem Palau de les Arts "Reina Sofía", Valencia: "Fidelio" von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Musikalische Leitung: Zubin Mehta - Inszenierung: Pier'Alli. Mit Waltraud Meier (Leonore), Peter Seiffert (Florestan), Juha Uusitalo (Don Pizarro), Matti Salminen (Rocco), Carsten H. Stabell (Don Fernando), Ildikó Raimondi (Marzelline) und Rainer Trost (Jaquino). 2006 wurde in Valencia das neue Opernhaus mit dieser Aufführung eröffnet. Florestans treue Gattin Leonore läßt sich unter dem Namen Fidelio in Männerkleidung vom Kerkermeister Rocco als Gehilfe einstellen, um ihren Mann zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carsten H. Stabell (Don Fernando) Juha Uusitalo (Don Pizarro) Peter Seiffert (Florestan) Waltraud Meier (Leonore) Matti Salminen (Rocco) Ildikó Raimondi (Marzelline) Rainer Trost (Jaquino) Originaltitel: Beethoven, Fidelio Drehbuch: Joseph Ferdinand Sonnleitner Musik: Ludwig van Beethoven