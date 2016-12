Junior 19:20 bis 19:35 Jugendserie Hotel 13 Termin in den Dünen B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Tom und Anna riskieren alles, um Simon zu retten. Doch die beiden ahnen nicht, dass sie jemand in eine hinterhältige Falle locken will. Noah will unbedingt mit Liv sprechen und ihr ein Geheimnis verraten, das ihn schon lange um den Schlaf bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6