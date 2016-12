Junior 13:15 bis 13:30 Trickserie K3 Weltraum-Superhirn B, F 2014 Stereo 16:9 Merken Statt zu Ihrem Auftritt geraten X und die Mädchen in eine Raumstation. Dort wartet schon Ralph auf sie, der anhand der Stimmen von K3 das große schwarze Loch erschaffen will. Das muss natürlich verhindert werden. Und Kate weiß auch schon wie. In Google-Kalender eintragen Sprecher: Yvonne Greitzke (Kate) Tilo Schmitz (X) Bodo Wolf (J. Pierre Piquet) Originaltitel: K3 Regie: Eric Cazes Musik: Miguel Wiels, Peter Gillis, Alain Vande Putte