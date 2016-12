Junior 07:15 bis 07:25 Trickserie Die Koala Brüder Ein Postbote in Not GB 2004 Stereo Merken Postbote George hat ein Problem: Wie soll er nur all die schweren Pakete austragen. Frank und Buster wollen ihm helfen. Deswegen bestellen sie eine Austraghilfe per Post zu ihrem Haus. Dort soll George während einer Überraschungsparty das Paket überreicht werden. Doch Georg erscheint nicht, denn er hängt in der Wüste mit dem schweren Paket fest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Koala Brothers Regie: Martin Pullen, Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre Drehbuch: David Johnson

