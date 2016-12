Sky 1 03:45 bis 04:45 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod DK, S 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Martin fällt aus allen Wolken, als er ein Foto des Verdächtigen sieht: Es ist Sebastian, ein neuer Bekannter seiner Frau Mette. Dessen Rachefeldzug gilt allein Martin, dem einstigen Geliebten seiner verstorbenen Frau. Doch der Fahndungsaufruf kommt zu spät. Jens hat sich mit Mette und den Kindern in einem Sommerhaus versteckt. Als die Polizei dort ankommt, kann Jens mit August als Geisel fliehen, Saga wird verwundet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Puk Scharbau (Mette Rohde) Emil Birk Hartmann (August Rohde) Lars Simonsen (Sebastian Sandstrod) Rafael Pettersson (John) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt Kamera: Olof Johnson Musik: Patrik Andrén, Uno Helmersson, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 448 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 243 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 178 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 43 Min.