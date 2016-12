Sky 1 01:05 bis 01:55 Serien Wentworth Verzweiflungstat AUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Bea Smith (Danielle Cormack) wird nach dem Mordversuch an ihrem gewalttätigen Ehemann Harry zu einer Haftstrafe im Frauengefängnis "Wentworth" verurteilt. Am Tag ihrer Einlieferung gerät Bea in Panik - aus Sorge um ihre Tochter Debbie, die sie zurücklassen musste. Nachdem Bea mit Medikamenten ruhiggestellt wurde, beginnt für sie der tägliche Kampf ums Überleben hinter Gittern. - Düster-beklemmendes Knastdrama um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Cormack (Bea Smith) Kate Atkinson (Vera Bennett) Celia Ireland (Liz Birdsworth) Shareena Clanton (Doreen Anderson) Robbie Magasiva (Will Jackson) Nicole Da Silva (Franky Doyle) Kris McQuade (Jacs Holt) Originaltitel: Wentworth Regie: Kevin Carlin Drehbuch: Lara Radulovich, David Hannam, Reg Watson, Pete McTighe Musik: Richard Pleasance Altersempfehlung: ab 16