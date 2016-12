Sky 1 21:55 bis 23:00 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 9 DK, S 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin ist wieder mit Mette zusammengezogen. Aber wird sich dieses Mal wirklich etwas verbessern? Saga und Martin arbeiten unter Hochdruck an der Suche nach den Tätern. Deren gewalttätige Aktionen zielen auf den Klimagipfel der EU. Dessen Auftaktveranstaltung in Kopenhagen bringt sämtliche politischen Akteure in einen Raum und birgt unkalkulierbare Risiken. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Puk Scharbau (Mette Rohde) Emil Birk Hartmann (August Rohde) Lars Simonsen (Sebastian Sandstrod) Rafael Pettersson (John) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Nicolaj Scherfig Kamera: Olof Johnson Musik: Patrik Andrén, Uno Helmersson, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 12