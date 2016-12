Sky 1 19:00 bis 19:25 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Chef mal anders USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Während J.D. mit Turk die Nächte durchfeiert und auf Kneipentour geht, um seinen besten Freund von seinen Eheproblemen abzulenken, sucht Carla bei Elliott Unterschlupf. Zwar versucht auch Elliott, Carla aufzuheitern, hat jedoch weit weniger Erfolg. In der Klinik lässt Dr. Kelso sich von Cox anstacheln, nach Jahrzehnten als Klinikleiter wieder einmal selbst einen Patienten zu behandeln. Allerdings stößt er dabei auf eine nicht gerade einfache Patientin. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: John Inwood Drehbuch: Mark Stegemann Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6