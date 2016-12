RTL Crime 20:15 bis 21:10 Krimiserie Büro der Legenden F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 6: Während Malotru versucht, Pigalles Geheiminformationen an Cyclone zu verhandeln, versucht er einen Weg zu finden, dessen ehemalige Identität und sein eigentliches Motiv herauszufinden. Nadim, der weiterhin Malotru entlarven möchte, findet Prune und fragt sie nach Paul Lefebvre aus. Malotru wimmelt Nadim ab, nur um zu erkennen, dass er selbst von russischen Agenten verfolgt wird. Im Pariser Institut für Erdphysik muss Marina schnell handeln, um Jérôme davon abzuhalten, in den Iran zu reisen, nachdem ihn Reza gefunden und mitnehmen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Malotru) Jean-Pierre Darroussin (Duflot) Léa Drucker (Balmes) Sara Giraudeau (Marina) Florence Loiret Caille (Marie-Jeanne) Jonathan Zaccaï (Sisteron) Alexandre Brasseur (Pépé) Originaltitel: Le Bureau des Légendes Regie: Mathieu Demy Drehbuch: Emmanuel Bourdieu, Camille de Castelnau Altersempfehlung: ab 16