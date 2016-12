RTL Crime 18:45 bis 19:30 Krimiserie CSI: Vegas Zimmer 114 CDN, USA 2013 Stereo 16:9 Merken 14. Staffel, Folge 9: Das Team um D.B. Russell ermittelt in einem Doppelmord in einem Motel. Es stellt sich heraus, dass es in Zimmer 114 bereits mehrere Todesfälle gegeben hat und die Mordserie anscheinend auch noch lange nicht zu Ende ist . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 16