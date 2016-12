RTL Crime 12:40 bis 13:30 Krimiserie Cagney & Lacey Der Kopfgeldjäger USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Cagney und Lacey sind auf der Suche nach dem Täter, der einen Geldtransporter überfallen hat. Der Verdächtige wurde schon in einem anderen Staat verhaftet und gegen Kaution freigelassen. Überall, wo die beiden Polizistinnen auftauchen, war schon jemand, der ebenfalls auf der Suche nach ihm ist: Mr. Magruder, genannt "Bounty Hunter", ein Kopfgeldjäger, der Kautionsflüchtige wieder zurückbringt und dafür einen fetten Anteil der Kaution kassiert. Cagney und Lacey wollen verhindern, dass Mr. Magruder den Täter in einen anderen Staat schafft. Die beiden wollen ihn in New York vor Gericht bringen. Chris, von Magruder angezogen und abgestoßen zugleich, ist besonders engagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Bill Duke Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Steve Brown Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12