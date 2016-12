RTL Crime 06:30 bis 07:20 Krimiserie Cagney & Lacey Grüne Witwen USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 1: Mrs. White, die gerade von ihrem Mann als vermißt gemeldet wurde, wird ermordet aufgefunden. Bei den Ermittlungen im Freundeskreis der Ermordeten finden Mary Beth und Chris heraus, dass Mrs. White und ihre Freundinnen eins gemeinsam hatten: Sie alle betrogen ihre Ehemänner mit einem Stripper, der sich Marquis de Sade nennt. Bald darauf erhält Mr. White einen Erpresserbrief mit dem Foto seiner Frau in einer eindeutigen Situation. Unterzeichnet ist der Brief mit dem Namen des ominösen Strippers. Ein Zufall bringt Cagney und Lacey auf die Spur des Unbekannten. Ganz andere Probleme hat Chief Samuels. Isbecki und Petrie haben seinen Sohn wegen Autodiebstahls verhaftet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Det. Mary Beth Lacey) Sharon Gless (Det. Sgt. Christine Cagney) Al Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Mark Petrie) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Sidney Clute (Det. Paul La Guardia) John Karlen (Harvey Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Karen Arthur Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Chris Abbott Kamera: Hector R. Figueroa Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

