Sky Cinema Family HD 23:45 bis 01:50 Fantasyfilm Twilight - Biss zum Morgengrauen USA 2008 nach dem Roman von Stephenie Meyer 16:9 Dolby Digital HDTV Weil ihre Mutter mit ihrem neuen Mann viel unterwegs ist, muss Bella (Kirsten Stewart) aus Phoenix zu ihrem Vater Charlie (Billy Burke) ziehen, der Polizeichef von Forks ist, einem kleinen Städtchen im kalten Bundesstaat Washington. Am ersten Schultag wird die zurückhaltende Bella gleich von einer netten Clique aufgenommen. Und sie begegnet zum ersten Mal den Cullens: Die fünf Stiefgeschwister, die durch ihre vornehme Blässe und ihre arrogante Art auffallen, halten sich am liebsten von allen anderen Schülern fern. Edward Cullen (Robert Pattinson), der in der ersten Schulstunde neben Bella sitzt, benimmt sich seltsam und abweisend - während sie gleich von Beginn weg eine starke Anziehung zu dem Knaben mit den faszinierenden Augen verspürt. Nach dieser ersten Begegnung bleibt Edward eine Woche der Schule fern. Als er wieder auftaucht, rettet er Bella auf dem Schulparkplatz in letzter Sekunde vor einem heranrasenden Auto. Kurz darauf ist er eines Nachts zur Stelle, als sie von ein paar Jugendlichen angepöbelt wird. Bella ist verwirrt: Edward scheint übermenschliche Kräfte zu besitzen und immer dann aufzutauchen, wenn sie in Gefahr ist. Als sie ihn zur Rede stellt, wird klar, dass er krampfhaft versucht, seine Gefühle für sie zu unterdrücken. Denn er ist ein Vampir und wird unwiderstehlich von ihrem Blut angezogen. Bella hat keine Angst vor ihm und will ihre Liebe leben. Doch ihr junges Glück ist schon bald in Gefahr: Eine Gruppe von Vampiren, die im Gegensatz zu den Cullens nicht auf Menschenblut verzichtet, taucht in der Gegend auf und hat Bellas Blut ebenfalls gewittert. Edward und seine Familie müssen gemeinsam um Bellas Überleben kämpfen. Seit ihr erster Roman "Bis(s) zum Morgengrauen" (im Original: "Twilight") 2005 erschienen ist, hat die Jugendbuchautorin Stephenie Meyer knapp sieben Millionen Bücher verkauft und mit ihren vier "Twilight"-Romanen vier Mal die US-Bestsellerlisten erobert. Die Verfilmung des ersten Bandes spielte in den USA mit 70 Millionen Dollar bereits am Startwochenende fast das Doppelte der Produktionskosten ein. Mittlerweile waren drei Sequels der Vampirsaga erfolgreich. Schauspieler: Kristen Stewart (Bella Swan) Robert Pattinson (Edward Cullen) Billy Burke (Charlie Swan) Peter Facinelli (Dr. Carlisle Cullen) Taylor Lautner (Jacob Black) Anna Kendrick (Jessica) Ashley Greene (Alice Cullen) Originaltitel: Twilight Regie: Catherine Hardwicke Drehbuch: Melissa Rosenberg Kamera: Elliot Davis Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12