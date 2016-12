Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League FC Porto - Leicester City, Gruppenphase 6. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Wo ist die Begeisterung? Die Leidenschaft? Der unbedingte Siegeswille? Diese Fragen stellten sich vermutlich die Porto-Anhänger während der ersten Halbzeit im eisigen Kopenhagen. Kümmerliche zwei Mal schossen die "Drachen" aufs Tor der Dänen. Doch nach dem Power-Nap im ersten Spielabschnitt, packte den FC Porto das Feuer. Angriff um Angriff und Spielzug um Spielzug kämpfte sich der Champions-League-Sieger von 2004 in die Partie. Am Ende stand jedoch ein mageres 0:0. "Kämpferisch war das heute toll, punktetechnisch aber zu wenig", haderte Trainer Nuno Espirito Santo. Mit einem Sieg gegen Leicester City will der FC Porto als Gruppenzweiter in die K.-o.- Runde einziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League