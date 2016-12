Sky Emotion 22:15 bis 00:10 Komödie The F-Word - Von wegen gute Freunde IRL, CDN 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nach einer Reihe gescheiterter Beziehungen hat Wallace (Daniel Radcliffe) erst einmal genug von der Liebe. Doch dann lernt er Chantry (Zoe Kazan) kennen und sieht in ihr sofort eine Seelenverwandte. Da Chantry seit Jahren mit Ben (Rafe Spall) liiert ist, kommt eine Liebesbeziehung für die beiden erst gar nicht in Frage, stattdessen entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Doch bald kann Wallace nicht mehr leugnen, dass er sich in Chantry verliebt hat. - "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe an der Seite der bezaubernden Zoe Kazan ("Ruby Sparks - Meine fabelhafte Freundin") in seiner ersten romantischen Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Radcliffe (Wallace) Zoe Kazan (Chantry) Megan Park (Dalia) Adam Driver (Allan) Rafe Spall (Ben) Mackenzie Davis (Nicole) Jemima Rooper (Ellie) Originaltitel: The F Word Regie: Michael Dowse Drehbuch: Elan Mastai Kamera: Rogier Stoffers Musik: A.C. Newman Altersempfehlung: ab 6