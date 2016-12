Sky Emotion 15:15 bis 16:40 Komödie Two Night Stand USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Frustriert von ihrem Liebesleben lässt sich Megan (Analeigh Tipton) von ihrer besten Freundin überzeugen, es mit einem One-Night-Stand zu versuchen. Aus dem einschlägigen Online-Angebot filtert sie Alec (Miles Teller) für ein Sex-Abenteuer aus. Doch am Morgen danach will sie reuevoll nur noch das Weite suchen. Zu blöd, dass ein katastrophaler Schneesturm alle Fluchtpläne vereitelt. Zum Bleiben gezwungen, beschließt Megan, mit Alec einen zweiten Versuch zu starten ... - Miles Teller und Analeigh Tipton in einer sexy Komödie um eine verpatzte Liebesnacht mit romantischen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Analeigh Tipton (Megan) Miles Teller (Alec) Jessica Szohr (Faiza) Scott Mescudi (Cedric) Berto Colon (Bouncer) Josh Salatin (Chris) Kellyn Lindsay (Becca) Originaltitel: Two Night Stand Regie: Max Nichols Drehbuch: Mark Hammer Kamera: Bobby Bukowski Musik: The de Luca Brothers Altersempfehlung: ab 12