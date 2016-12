Sky Emotion 09:40 bis 11:35 Thriller Nachtzug nach Lissabon D, CH, P 2013 Nach dem Roman von Pascal Mercier 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Eines Tages fällt dem Berner Lateinlehrer Raimund Gregorius das Buch eines geheimnisvollen portugiesischen Autors in die Hände. Amadeu de Prado war Arzt in Lissabon, obgleich er sich selbst wohl mehr als Philosoph und Dichter sah. Auf Raimund wirkt Prados Buch wie ein Kulturschock: Er lässt alles hinter sich und fährt mit dem Nachtzug nach Lissabon, um mehr über diesen Menschen zu erfahren, der in seinem Buch genau den Fragen nachgeht, die auch ihn seit Jahren umgetrieben haben: "Gibt es ein Geheimnis unter der Oberfläche menschlichen Tuns?" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irons (Raimund Gregorius) Mélanie Laurent (Estefania) Jack Huston (Amadeu de Prado) Martina Gedeck (Mariana) Tom Courtenay (Joao Eca, alt) August Diehl (Jorge O'Kelly) Bruno Ganz (Jorge O'Kelly, alt) Originaltitel: Night Train to Lisbon Regie: Bille August Drehbuch: Ulrich Herrmann, Greg Latter Kamera: Filip Zumbrunn Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12