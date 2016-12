Sky Sport 2 13:00 bis 13:30 Fußball Fußball Projekt Profi - 4 Jungs auf dem Weg in die Bundesliga 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Seit Februar 2012 begleiten die Sky Filmemacher Vinko Bicanic und Yannick Erkenbrecher für "Projekt Profi" die Nachwuchsfußballer Sinan Kurt (FC Bayern), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) und Raif Husic (Werder Bremen). In knapp vier Jahren gelang den Protagonisten der Doku-Reihe der Schritt von der U16-Nationalmannschaft in den Profibereich, teilweise bis in die UEFA Champions League. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie