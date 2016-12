Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Die Todesbrücke GB 2014 Stereo 16:9 Merken In einem entlegen Tal in Osteuropa sollen die Knochen einer gigantischen Menschen-Spezies entdeckt worden sein: Muss die Evolutionsgeschichte neu geschrieben werden oder handelt es sich dabei nur um einen Schwindel? Georgische Wissenschaftler machen sich auf den Weg, um die Wahrheit über die mysteriösen Riesenmenschen herauszufinden. Außerdem in dieser Folge: Im Westen Schottlands kommt es zu tragischen Zwischenfällen auf einer Brücke - ohne ersichtlichen Grund stürzen sich hier immer wieder Hunde in die Tiefe! Ist der Geist einer toten Frau für dieses unglaubliche Phänomen verantwortlich? Oder lässt sich das rätselhafte Verhalten der Vierbeiner rational erklären? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Unexplained Files Regie: Chris Holt Drehbuch: Chris Holt